Riesige Rauchwolke über Gewerbegebiet: Lagerhalle brennt lichterloh

Goslar - Im Gewerbegebiet von Goslar ( Niedersachsen ) ist am Dienstag eine Lagerhalle mit Kunststoffgranulat ist in Vollbrand geraten.

Die Rauchwolke war bereits aus der Ferne zu erkennen. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Goslar

Wie die Feuerwehr berichtet, sind knapp 200 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren vor Ort im Einsatz. Nach Angaben der Einsatzleitung hatte sich das Feuer beim Eintreffen der Kräfte bereits weit auf das Gebäude ausgebreitet. Nur wenig später stand die gesamte Halle in Flammen.

Da in dem Lager große Mengen Kunststoffgranulat untergebracht waren, mussten die Kameraden die Bekämpfung der Flammen von innen abbrechen und von außen fortsetzen. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner über Warn-Apps darüber informiert, ihre Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Bisher ist nicht bekannt, ob durch das Feuer giftige Rauchgase ausgetreten sind. Zudem ist unklar, wie die Flammen entstehen konnten.