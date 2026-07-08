Mitten in der Nacht: Angebranntes Essen löst Hotel-Evakuierung aus

Bad Reichenhall - Angebranntes Essen in einem Hotel in Bad Reichenhall (Landkreis Berchtesgadener Land) hat rund 250 Gäste um ihren Schlaf gebracht. Diese mussten in der Nacht zum Mittwoch ihre Zimmer verlassen.

Die Feuerwehr löschte den Brand. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Nach Polizeiangaben gab es keine Verletzten.

Demnach löste in der Nacht die Brandmeldeanlage in dem Hotel aus, woraufhin rund 250 Hotelgäste evakuiert werden mussten. Grund dafür war nach Angaben der Polizei angebranntes Essen in der Personalküche.

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht und die Räumlichkeiten belüftet hatte, konnten die Gäste wieder in das Hotel zurückkehren, hieß es.

