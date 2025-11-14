 1.113

21-Jährige in Klinik! Technischer Defekt löst Feuerwehreinsatz in Löbau aus

In Löbau wurde eine 21-Jährige bei einem Brand verletzt.

Von Jana Kieseyer

Löbau - Durch starke Rauchentwicklung in einer Wohnung in Löbau (Landkreis Görlitz) ist ein Mensch verletzt worden.

Wie ein Sprecher des Lagezentrums in Görlitz mitteilte, entwickelte sich der Rauch nach ersten Einschätzungen durch einen technischen Defekt in den Deckenleuchten.

Der Brand sei in der Nacht gelöscht worden.

Nach Polizeiangaben wurde eine 21-Jährige zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sie habe vermutlich zu viel Kohlendioxid eingeatmet.

Vier Wohnungen wurden der Polizei zufolge evakuiert.

Den Schaden schätzte die Polizei auf 40.000 Euro.

Die genaue Ursache für den Brand werde im Verlauf des Tages durch einen Brandursachenermittler geprüft.

