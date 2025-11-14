21-Jährige in Klinik! Technischer Defekt löst Feuerwehreinsatz in Löbau aus

Löbau - Durch starke Rauchentwicklung in einer Wohnung in Löbau (Landkreis Görlitz) ist ein Mensch verletzt worden.

Bei einem Schwelbrand in Löbau wurde eine Person (21) verletzt. © xcitepress/Philipp Grohmann

Wie ein Sprecher des Lagezentrums in Görlitz mitteilte, entwickelte sich der Rauch nach ersten Einschätzungen durch einen technischen Defekt in den Deckenleuchten.

Der Brand sei in der Nacht gelöscht worden.

Nach Polizeiangaben wurde eine 21-Jährige zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sie habe vermutlich zu viel Kohlendioxid eingeatmet.

Vier Wohnungen wurden der Polizei zufolge evakuiert.