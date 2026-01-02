Mann schläft mit glühender Zigarette ein, dann bricht ein folgenschwerer Brand aus
Heusenstamm - Ein folgenschwerer Leichtsinn hat in der Nacht zu Freitag zu einem größeren Brand auf dem Gelände einer Spedition im südhessischen Heusenstamm geführt. Mehrere Unterkünfte von Lastwagenfahrern wurden dabei vollständig zerstört, der Schaden ist erheblich.
Nach Angaben der Polizei brach das Feuer auf einem Firmengelände in der Industriestraße aus.
Insgesamt drei Wohnwagen sowie zwei zu Wohnzwecken ausgebaute Schiffscontainer, die offenbar als Übernachtungsmöglichkeiten für Fahrer dienten, gingen in Flammen auf und brannten komplett aus.
Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.
Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass menschliches Fehlverhalten das Feuer ausgelöst hat.
Nach ersten Erkenntnissen soll ein 52 Jahre alter Bewohner alkoholisiert mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen sein.
In der Folge kam es zu einer Flammenbildung, die sich rasch ausbreitete und schließlich sämtliche Wohnanhänger und Container erfasste.
Schaden beläuft sich auf bis zu 100.000 Euro
Zusätzlich griff das Feuer auf einen als Büro genutzten Anbau einer angrenzenden Lagerhalle über. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit auf etwa 80.000 bis 100.000 Euro geschätzt.
Bei dem mutmaßlichen Verursacher wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter.
