Mann schläft mit glühender Zigarette ein, dann bricht ein folgenschwerer Brand aus

Heusenstamm - Ein folgenschwerer Leichtsinn hat in der Nacht zu Freitag zu einem größeren Brand auf dem Gelände einer Spedition im südhessischen Heusenstamm geführt. Mehrere Unterkünfte von Lastwagenfahrern wurden dabei vollständig zerstört, der Schaden ist erheblich.

In Heusenstamm kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem schweren Brand mit weitreichenden Folgen. © Feuerwehr Heusenstamm

Nach Angaben der Polizei brach das Feuer auf einem Firmengelände in der Industriestraße aus.

Insgesamt drei Wohnwagen sowie zwei zu Wohnzwecken ausgebaute Schiffscontainer, die offenbar als Übernachtungsmöglichkeiten für Fahrer dienten, gingen in Flammen auf und brannten komplett aus.

Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass menschliches Fehlverhalten das Feuer ausgelöst hat.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein 52 Jahre alter Bewohner alkoholisiert mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen sein.

In der Folge kam es zu einer Flammenbildung, die sich rasch ausbreitete und schließlich sämtliche Wohnanhänger und Container erfasste.