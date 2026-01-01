Brennende Holzbank sorgt für Feuerwehreinsatz

Aue - Am Donnerstagabend stiegen Rauchwolken aus einem Mehrfamilienhaus in Aue ( Erzgebirge ).

Die brennende Bank wurde im Schnee gelöscht. © Niko Mutschmann

Kurz nach 17 Uhr meldeten Anwohner in der Lindenstraße einen ausgelösten Heimrauchmelder aus einer leerstehenden Wohnung.

Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr Aue mitteilte, war die Ursache der starken Rauchentwicklung beim Eintreffen der Einsatzkräfte zunächst unklar.

Letztendlich konnte der Brandherd im Keller des Mehrfamilienhauses lokalisiert werden: Dort brannte eine Holzbank mit Auflagen und Decken.

Die brennende Bank wurde ins Freie gebracht und dort mit Schnee rasch gelöscht.

Zehn Bewohner des Hauses mussten vorsorglich aus dem Gebäude evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.