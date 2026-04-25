26-Jähriger stirbt bei Brand in Niederbayern
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Von Marcel Gnauck
Rinchnach - Ein junger Mann ist am Samstag bei einem Hausbrand in Niederbayern ums Leben gekommen.
Feuerwehrleute konnten den 26-Jährigen nur noch tot aus dem Wohngebäude in Rinchnach (Landkreis Regen) bergen, wie die Polizei mitteilte.
Ein Feuerwehrmann verletzte sich zudem bei den Löscharbeiten leicht.
Das Feuer war den Angaben zufolge am Morgen gegen 8.45 Uhr im Obergeschoss des Gebäudes ausgebrochen. Von dort griffen die Flammen auf das restliche Haus über.
Warum der Brand ausbrach und wie hoch der Schaden ist, blieb zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.
Titelfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa