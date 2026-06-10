Tödliches Inferno: Familie stirbt bei Hausbrand in Friesack

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In der Nacht zu Mittwoch ist in Brandenburg ein Einfamilienhaus niedergebrannt – dem verheerenden Feuer in Friesack sind drei Menschen zum Opfer gefallen.

Von Thorsten Meiritz

Friesack (Havelland) - In der Nacht zu Mittwoch ist in Brandenburg ein Einfamilienhaus niedergebrannt – dem verheerenden Feuer sind drei Menschen zum Opfer gefallen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Einfamilienhaus bereits lichterloh in Flammen.
Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Einfamilienhaus bereits lichterloh in Flammen.  © Julian Stähle

Wie die Polizei mitteilte, konnten die drei Personen während der Löscharbeiten nur noch tot aus dem Haus in Friesack geborgen werden.

Nähere Angaben zur Identität der Toten machte die Behörde zunächst nicht. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um die Familie handeln, die dort gemeldet gewesen ist.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Obergeschoss bereits lichterloh in Flammen, die auch bereits auf ein Nebengebäude übergegriffen hatten. Die Feuerwehr wurde gegen 1 Uhr zu dem Haus in der Klessener Straße alarmiert.

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"Sehr schnell war klar, dass wir es hier mit einem größeren Einsatz zu tun haben. Uns wurde mitgeteilt, dass drei Personen vermisst werden", schilderte Stefan Scharschmidt von der Feuerwehr Friesack die dramatische Lage vor Ort.

Feuerwehr entdeckt drei leblose Hausbewohner

Die Feuerwehr löschte die Flammen über eine Drehleiter.
Die Feuerwehr löschte die Flammen über eine Drehleiter.  © Julian Stähle

Die Feuerwehrleute gingen umgehend mit einem Außenangriff zur Brandbekämpfung über, bei der auch eine Drehleiter zum Einsatz kam. Aufgrund der Meldung über vermisste Personen mussten die Brandbekämpfer aber auch ins Innere vorrücken.

"Wir sind mit äußerster Vorsicht in das Gebäude gegangen. Durch Feuer, Hitze und Flammen war die Lage extrem anspruchsvoll. Teile der Treppe waren bereits weggebrannt", berichtete Scharschmidt weiter.

"Trotzdem mussten wir zur Menschenrettung vorgehen", betonte er. Und dann gab es die traurige Gewissheit: Die Bewohner wurden leblos in dem Haus entdeckt. Da solche Einssätze auch für die Feuerwehrleute sehr belastend sind, wurde eine Notfallseelsorge eingerichtet.

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Die Löscharbeiten dauerten noch bis in die Mittagsstunden an. Zur Brandursache lagen zunächst keine Informationen vor, da das Gebäude vorerst nicht sicher betreten werden konnte. Ein Brandkommissariat soll die Ermittlungen im Laufe des Tages aufnehmen.

Titelfoto: Julian Stähle

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