Tödliches Inferno: Familie stirbt bei Hausbrand in Friesack

Friesack (Havelland) - In der Nacht zu Mittwoch ist in Brandenburg ein Einfamilienhaus niedergebrannt – dem verheerenden Feuer sind drei Menschen zum Opfer gefallen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Einfamilienhaus bereits lichterloh in Flammen. © Julian Stähle

Wie die Polizei mitteilte, konnten die drei Personen während der Löscharbeiten nur noch tot aus dem Haus in Friesack geborgen werden.

Nähere Angaben zur Identität der Toten machte die Behörde zunächst nicht. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um die Familie handeln, die dort gemeldet gewesen ist.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Obergeschoss bereits lichterloh in Flammen, die auch bereits auf ein Nebengebäude übergegriffen hatten. Die Feuerwehr wurde gegen 1 Uhr zu dem Haus in der Klessener Straße alarmiert.

"Sehr schnell war klar, dass wir es hier mit einem größeren Einsatz zu tun haben. Uns wurde mitgeteilt, dass drei Personen vermisst werden", schilderte Stefan Scharschmidt von der Feuerwehr Friesack die dramatische Lage vor Ort.