Autofahrer beeinträchtigt: Gasleck sorgt für Sperrung der B7

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Nach einem Gasleck bleibt die B7 in Düsseldorf gesperrt. Arbeiter suchen unter der Fahrbahn nach der Ursache - in der Nähe liegt eine Tankstelle.

Von Frank Christiansen

Düsseldorf - Wegen eines Lecks an einer Erdgasleitung und austretendem Gas ist am Dienstag die Bundesstraße 7 in Düsseldorf voll gesperrt worden. 

Ein Gasleck sorgt dafür, dass die B7 in Düsseldorf derzeit gesperrt ist.
Ein Gasleck sorgt dafür, dass die B7 in Düsseldorf derzeit gesperrt ist.  © David Young/dpa

Das haben Feuerwehr- und Polizeisprecher mitgeteilt. Das Leck wird unter der Fahrbahn der B7 vermutet, ein Bagger sei angefordert worden, um es freizulegen und die Leitung abzudichten, sagte ein Feuerwehrsprecher. 

Die stark befahrene B7 oder Bergische Landstraße verbindet Düsseldorf mit Mettmann.

Sie werde vermutlich bis in den Abend gesperrt bleiben.

Feuer in Hotel: Brandursache steht fest
Feuerwehreinsätze Feuer in Hotel: Brandursache steht fest

In der Nähe des vermuteten Lecks befindet sich eine Tankstelle.

Mit Probebohrungen durch den Asphalt hätten Arbeiter die undichte Stelle eingrenzen können. Anwohner vermuteten, dass das Leck beim Verlegen eines Glasfaser-Kabels verursacht wurde.

Titelfoto: David Young/dpa

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: