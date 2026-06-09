Autofahrer beeinträchtigt: Gasleck sorgt für Sperrung der B7

Düsseldorf - Wegen eines Lecks an einer Erdgasleitung und austretendem Gas ist am Dienstag die Bundesstraße 7 in Düsseldorf voll gesperrt worden.

Ein Gasleck sorgt dafür, dass die B7 in Düsseldorf derzeit gesperrt ist. © David Young/dpa

Das haben Feuerwehr- und Polizeisprecher mitgeteilt. Das Leck wird unter der Fahrbahn der B7 vermutet, ein Bagger sei angefordert worden, um es freizulegen und die Leitung abzudichten, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Die stark befahrene B7 oder Bergische Landstraße verbindet Düsseldorf mit Mettmann.

Sie werde vermutlich bis in den Abend gesperrt bleiben.

In der Nähe des vermuteten Lecks befindet sich eine Tankstelle.