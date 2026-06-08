Feuer sorgt für Großeinsatz in Rüsselsheim: Dutzende Tiere evakuiert, Feuerwehrmann verletzt

Rüsselsheim - Eine große Rauchwolke sorgte am Montagabend für Aufregung im Rüsselsheimer Stadtteil Königsstädten! Ein Großaufgebot von Feuerwehr , Rettungsdienst und Polizei war in der Obergasse im Einsatz.

Die Rauchwolke über Rüsselsheim war weit sichtbar. © 5VISION.NEWS

Laut dem Polizeipräsidium Südhessen stand seit circa 17.30 Uhr eine Scheune auf einem dortigen landwirtschaftlichen Anwesen in Vollbrand.

Die Flammen breiteten sich den Angaben nach auf eine Wohnung in einem der Nachbargebäude aus. Auch Fahrzeughallen waren letztendlich betroffen.

Insgesamt 18 Tiere konnten von den rund 140 Einsatzkräften, die vor Ort im Einsatz waren, aus der Scheune in Sicherheit gebracht werden.

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Polizei wurden durch das Feuer zwei Personen - darunter ein Feuerwehrmann verletzt. Tiere sind beim Brand hingegen offenbar nicht zu Schaden gekommen.