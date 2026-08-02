30.000 Euro Schaden nach stundenlangem Löscheinsatz: Gebäude fackelt ab
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Pratau - In der Ortschaft Pratau (Lutherstadt Wittenberg) fackelte in der Nacht auf Sonntag ein leerstehendes Gebäude ab.
Wie die Polizei berichtete, wurden die Einsatzkräfte gegen 3.30 Uhr über den Brand des Gebäudes am Marktplatz informiert.
Bereits beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand der Dachstuhl in Vollbrand, glücklicherweise griffen die Flammen aber nicht auf benachbarte Gebäude über.
Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die Mittagsstunden an. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro.
Wie genau der Brand ausbrechen konnte, ist bisher unklar und deshalb Bestandteil der Ermittlungen. Bei dem Einsatz wurde glücklicherweise niemand verletzt.
Titelfoto: Facebook/Feuerwehren der Stadt Kemberg