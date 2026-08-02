30.000 Euro Schaden nach stundenlangem Löscheinsatz: Gebäude fackelt ab

Pratau - In der Ortschaft Pratau (Lutherstadt Wittenberg) fackelte in der Nacht auf Sonntag ein leerstehendes Gebäude ab.

Der Dachstuhl des Gebäudes stand in Vollbrand. © Facebook/Feuerwehren der Stadt Kemberg

Wie die Polizei berichtete, wurden die Einsatzkräfte gegen 3.30 Uhr über den Brand des Gebäudes am Marktplatz informiert.

Bereits beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand der Dachstuhl in Vollbrand, glücklicherweise griffen die Flammen aber nicht auf benachbarte Gebäude über.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die Mittagsstunden an. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro.