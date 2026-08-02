Anbau brennt: Flammen drohen auf Wohnhaus überzuspringen, Fenster schon kaputt

Pinneberg - Ein brennender Anbau hat in der Nacht zu Sonntag einen Großeinsatz der Feuerwehr in Schenefeld ( Kreis Pinneberg ) ausgelöst.

Die Feuerwehr war mit über 40 Kräften im Einsatz. © Lenthe-Medien/Wessling

Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 0.47 Uhr wegen einer starken Rauchentwicklung und eines gemeldeten Dachstuhlbrandes alarmiert.

Beim Eintreffen stand der rückwärtige Anbau eines Einfamilienhauses bereits in Vollbrand. Die enorme Hitze hatte zudem die Fensterscheiben des Wohnhauses bersten lassen, die Flammen drohten auf das Gebäude überzugreifen.

Durch die schnell eingeleiteten Löschmaßnahmen konnte die Feuerwehr ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus jedoch verhindern.

Anschließend wurde das Wohnhaus vorsorglich nach möglichen Bewohnern durchsucht. Dabei stellte sich heraus, dass sich niemand im Gebäude befand, so die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand.

Mit einer Wärmebildkamera kontrollierten die Einsatzkräfte das Haus auf versteckte Brandherde. Um die letzten Glutnester ablöschen zu können, mussten Teile des zerstörten Anbaus eingerissen werden.