30 Einsatzkräfte vor Ort: Feuer in Bunkeranlage stellt Feuerwehr vor Probleme

Leverkusen - Großeinsatz für die Leverkusener Feuerwehr : Am Donnerstag brannte es erneut in einem alten Hochbunker. Schon im April hatten die Kameraden dorthin ausrücken müssen!

Mit einem C-Rohr bewaffnet und unter schwerem Atemschutz rückten die Floriansjünger schließlich in die Bunkeranlage vor, um den Brand zu löschen.

Am 22. April dieses Jahres sorgte ein Feuer in demselben Bunker schon einmal für einen mehrstündigen Feuerwehreinsatz. Die Ursache für den Brand am Donnerstag ist noch unklar.