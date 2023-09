32-Jährige stirbt nach verheerendem Feuer in Krankenhaus

Eine 32 Jahre alte Frau ist einen Tag nach einem Feuer in Eversmeer im Krankenhaus verstorben. © nonstopnews.de

Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am Mittwochabend aus noch ungeklärter Ursache in der Linienstraße ausgebrochen. Zuerst war noch von einem Garagenbrand ausgegangen, doch als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, hatten sich die Flammen bereits auf das angrenzende Wohnhaus ausgebreitet.

Die 32-Jährige, die sich zum Zeitpunkt des Brandes noch im Haus befand, musste von den Feuerwehrkräften aus dem Gebäude gerettet werden. Sie hatte durch den Brand lebensgefährliche Verletzungen erlitten und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie am Donnerstag verstarb.

Eine weitere 57 Jahre alte Hausbewohnerin war nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben.

Vier Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden hingegen leicht verletzt und mussten ambulant versorgt werden.

Das Gebäude wurde durch die Flammen vollständig zerstört. Der Sachschaden wird laut Polizei auf eine sechsstellige Summe geschätzt.