47-Jähriger stürzt betrunken in die Donau: Frau filmt, statt zu helfen

Am Sonntagmorgen fiel ein Mann plötzlich in Passau in die Donau. Die Rettungsaktion der Feuerwehr filmte eine Passantin mit dem Handy.

Von Lena Brandner

Passau - Am frühen Sonntagmorgen fiel ein Mann plötzlich in die Donau und musste gerettet werden. Eine Frau filmte die Aktion mit dem Handy.

Die Feuerwehr rettete den Mann aus der Donau. (Symbolfoto)
Die Feuerwehr rettete den Mann aus der Donau. (Symbolfoto)

Der laut Polizei erheblich betrunkene 47-Jährige wollte in der Nacht zum Sonntag um 3.50 Uhr an einer Schiffsanlegestelle pinkeln und stürzte dabei in den Fluss. Er kam nach seiner Rettung unterkühlt ins Krankenhaus, wie die Polizei berichtete.

Eine 24-Jährige hatte Hilferufe gehört, den Mann im Wasser entdeckt und den Notruf gewählt. Passanten warfen dem Mann einen Schwimmring zu, bevor die Feuerwehr ihn aus dem Wasser holte.

Wie lang er in der Donau war, war laut einem Polizeisprecher unklar.

Polizisten bemerkten am Rande eine 22-Jährige, die laut Polizei den Einsatz und den verunglückten Mann mit ihrem Handy filmte.

Weil die Aufnahmen "die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau stellten", erstatteten die Beamten Anzeige gegen die Frau.

