Rund 100 Kräfte im Einsatz! Lagerhalle brennt komplett ab

Brunsbüttel - Großeinsatz im Norden! In der Nacht zu Donnerstag ist in Brunsbüttel ( Kreis Dithmarschen ) eine Autowerkstatt in Flammen aufgegangen. Mehr als 100 Einsatzkräfte waren vor Ort.

In Brunsbüttel brannte eine Autowerkstatt in der Nacht zu Donnerstag komplett aus. © NEWS5 / Sebastian Peters

Wie ein Feuerwehrsprecher erklärte, wurden die Kameraden gegen kurz nach 22 Uhr auf den Brand aufmerksam gemacht. Als sie vor Ort eintrafen, hatten sich die Flammen bereits von der Lagerhalle auf das gesamte Gebäude ausgebreitet.

Im Dachgeschoss kam es zu "silvesterartigen Explosionen", die eine große Gefahr für die Einsatzkräfte darstellten. Was genau dort gelagert war, war noch unklar.

Trotz des schnellen Einsatzes brannte die Werkstatthalle komplett aus. Auch dort stehende Autos fielen den Flammen zum Opfer. Ein angrenzendes Haus konnte hingegen gerettet werden.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung waren Anwohner gewarnt worden, sie sollten ihre Fenster und Türen geschlossen halten.

Zu schaffen machten der Feuerwehr die niedrigen Temperaturen. Das Löschwasser gefror sofort auf der Straße, es musste immer gestreut werden. Zudem fror auch die Kleidung durch den Wassernebel, sodass die Einsatzkräfte regelmäßig gewechselt werden mussten.