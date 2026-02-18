Rauch über Mannheim: Drei Verletzte bei Wohnungsbrand in der Innenstadt
Mannheim - Ein Wohnungsbrand in den Mannheimer Quadraten hat am Mittwochnachmittag für einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt.
Gegen 13.50 Uhr wurden die Rettungskräfte über das Feuer im Quadrat R7 informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Brand in einer Wohnung im vierten Obergeschoss ausgebrochen war.
Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte die Ausbreitung der Flammen rasch gestoppt und das Feuer gelöscht werden.
Drei Personen erlitten jedoch leichte Rauchgasvergiftungen und mussten medizinisch versorgt werden.
Während des Einsatzes kam es im Bereich der umliegenden Quadrate zu Verkehrsbehinderungen.
Die Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind aktuell noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
Titelfoto: René Priebe / PR-Video