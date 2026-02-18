Cannabis-Plantage bei Wohnungsbrand entdeckt: Zwei Personen verletzt

Loxstedt-Stotel - Am Mittwochmorgen brannte eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Loxstedt-Stotel ( Niedersachsen ).

Anstelle von Personen fanden die Einsatzkräfte eine Cannabis-Plantage. © Polizeiinspektion Cuxhaven

Gegen 10.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte wegen eines Brandes in die Fleester Straße gerufen, teilte die Polizei Cuxhaven mit.

Bei dem Einsatz retteten die Feuerwehrleute einen 43-jährigen Anwohner aus der Wohnung. Der Mann erlitt schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Zudem wurde eine weitere Person leicht verletzt.

Laut Polizeiangaben entstand in der betroffenen Wohnung ein hoher Sachschaden, diese ist nicht mehr bewohnbar. Weitere Wohnungen seien nicht von dem Feuer betroffen.