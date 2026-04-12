5000 Quadratmeter Wald futsch! Polizei sucht nach Brandstiftern im Harz

Allrode - Feuerteufel treiben derzeit ihr Unwesen im Landkreis Harz : Am Samstagnachmittag musste die Feuerwehr zu zahlreichen Wald- und Wiesenbränden ausrücken.

Im Landkreis Harz zündeten Brandstifter Waldflächen an. © Polizeirevier Harz

Das erste Feuer wurde gegen 16.15 Uhr bemerkt: In der Nähe einer Verbindungsstraße zwischen der B81 und der L95 bei Allrode (Sachsen-Anhalt) brannte eine etwa 400 Quadratmeter große Fläche.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Brand von unzähligen verschiedenen und voneinander unabhängigen Stellen ausging.

Die Kameraden der Feuerwehr konnten die Flammen glücklicherweise zügig eindämmen. Doch damit nicht genug: Keine zwei Stunden später brannte in unmittelbarer Nähe eine weitere Waldfläche.

Auch hier wurde das Feuer augenscheinlich an mehreren Stellen gelegt, teilte das Polizeirevier Harz mit. Insgesamt war eine Fläche von 5000 Quadratmetern betroffen.

Die Wald- und Wiesenflächen wurden massiv beschädigt, aber glücklicherweise konnte die Feuerwehr rechtzeitig ein weiteres Ausbreiten verhindern.

Verletzt wurde niemand.