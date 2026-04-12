Wohnung brennt lichterloh: Frau schwer verletzt

Braunschweig - Blaulicht und Sirenen im Braunschweiger Süden: Am Samstagnachmittag stand dort eine Wohnung in Flammen.

In Braunschweig brannte am Samstag eine Wohnung. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Braunschweig

Gegen 14.20 Uhr wurden die Kameraden der Feuerwehr über den Hausnotrufdienst zu einem Haus im Siedlerweg gerufen.

Vor Ort stellte sich heraus, dass das Feuer in der Küche ausgebrochen war und sich noch eine Person im Inneren der betroffenen Wohnung befand.

Die Einsatzkräfte drangen unter Atemschutz in die verqualmte Wohnung vor, konnten die Frau retten und den Brand eindämmen, sodass er sich nicht weiter ausbreitete.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zog sich die Bewohnerin schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die genaue Brandursache ist derzeit unklar.