Mülltonnen in sächsischer Kreisstadt brennen: Feuer greift auf Haus und Auto über

Schkeuditz - Am späten Samstagabend standen Mülltonnen in der Amtsgasse in Schkeuditz (Landkreis Nordsachsen ) in Flammen. Das Feuer breitete sich schnell aus.

Die Fassade musste abgerissen werden, um darunter löschen zu können. © Michael Strohmeyer

Einsatzkräfte der Feuerwehr Schkeuditz und der Polizei rückten gegen 23 Uhr aus. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Sonntag auf TAG24-Anfrage.

Es ist unklar, was den Brand auslöste.

In kurzer Zeit griffen die Flammen auf die Fassade eines Mehrfamilienhauses über und auf einen Škoda Fabia, der in der Nähe geparkt wurde.

Durch schnelles Eingreifen der Feuerwehrkräfte konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand.

Wie TAG24 von vor Ort erfuhr, musste die Wanddämmung des Hauses mit einem Einreißhaken entfernt werden, weil Glutnester darunter lagen.

Mit einer Wärmebildkamera wurde danach geprüft, ob es noch weitere versteckte Glutnester gab.