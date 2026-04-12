S-Bahn kracht in Oberleitung! Zug evakuiert

Haan - Im Ruhrgebiet hat ein Schaden an einer Oberleitung für die Evakuierung einer S-Bahn auf freier Strecke gesorgt. 65 Fahrgäste waren davon betroffen und mussten gerettet werden.

Durch den Kontakt mit dem Stromkabel entstand an der S-Bahn ein deutlich sichtbarer Schaden. © Feuerwehr Haan

Nach Angaben der Feuerwehr sei der Vorfall gegen 10.01 Uhr gemeldet worden. Demnach soll der Triebwagen zuvor unweit des Bahnhofs Gruiten in die herabhängende Oberleitung gefahren sein.

Erst mehr als eine Stunde später konnten die 65 Fahrgäste im Inneren der S-Bahn von Rettungskräften evakuiert und in Richtung eines bereitgestellten Busses gebracht werden.

Einer von ihnen kam auf den Gleisen zu Fall, konnte nach kurzer Behandlung allerdings in den Bus steigen und die Reise fortsetzen.