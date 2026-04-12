S-Bahn kracht in Oberleitung! Zug evakuiert

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Im Ruhrgebiet ist eine S-Bahn in ein herunterhängedes Stromkabel einer Oberleitung gekracht. Kurz darauf war die Fahrt vorbei, 65 Fahrgäste wurden evakuiert.

Von Maurice Hossinger

Haan - Im Ruhrgebiet hat ein Schaden an einer Oberleitung für die Evakuierung einer S-Bahn auf freier Strecke gesorgt. 65 Fahrgäste waren davon betroffen und mussten gerettet werden.

Durch den Kontakt mit dem Stromkabel entstand an der S-Bahn ein deutlich sichtbarer Schaden.
Durch den Kontakt mit dem Stromkabel entstand an der S-Bahn ein deutlich sichtbarer Schaden.  © Feuerwehr Haan

Nach Angaben der Feuerwehr sei der Vorfall gegen 10.01 Uhr gemeldet worden. Demnach soll der Triebwagen zuvor unweit des Bahnhofs Gruiten in die herabhängende Oberleitung gefahren sein.

Erst mehr als eine Stunde später konnten die 65 Fahrgäste im Inneren der S-Bahn von Rettungskräften evakuiert und in Richtung eines bereitgestellten Busses gebracht werden.

Einer von ihnen kam auf den Gleisen zu Fall, konnte nach kurzer Behandlung allerdings in den Bus steigen und die Reise fortsetzen.

Die 65 Fahrgäste mussten über die Gleise in Richtung Ersatzbus marschieren.
Die 65 Fahrgäste mussten über die Gleise in Richtung Ersatzbus marschieren.  © Feuerwehr Haan

Einer von ihnen kam auf den Gleisen zu Fall, konnte nach kurzer Behandlung allerdings in den Bus steigen und die Reise fortsetzen.

Die Bahnstrecke ist laut Feuerwehr für die Dauer der Reparatur weiterhin gesperrt.

Titelfoto: Feuerwehr Haan

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