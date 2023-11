54 Menschen evakuiert! Kellerbrand sorgt für Großeinsatz in Bad Lausick

Bad Lausick - Ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Lausick beschäftigt seit Mittwochnachmittag mehrere Feuerwehren des Landkreises Leipzig . Das betroffene Haus musste evakuiert, etwa 20 Personen ins Krankenhaus gebracht werden.

Einsatzkräfte gleich mehrerer Feuerwehren des Landkreises Leipzig waren am Mittwoch in Bad Lausick gefordert. Der Grund: Ein Kellerbrand. © Sören Müller

Wie Polizeisprecherin Josephin Sader gegenüber TAG24 mitteilte, war der Brand gegen 14.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Lessingstraße ausgebrochen.

Dabei war zunächst nur die Rede davon, dass der Brand im Kellerbereich des Hauses wüten würde. Als die Freiwillige Feuerwehr Bad Lausick jedoch am Ort des Geschehens eintraf, hatte sich dieser bereits auf mehrere Eingänge des Hauses ausgebreitet und diese in dichten Rauch gehüllt. "Die Treppeneingänge 17, 19, 21 und 23 waren betroffen", so die Polizeisprecherin.

Feuerwehr und auch Polizei machten sich umgehend an die Evakuierung der Hausbewohner. Nach Informationen vom Ort des Geschehens kamen dazu sowohl Steckleitern als auch eine Drehleiter zum Einsatz.

Einem Sprecher der Rettungsleitstelle zufolge mussten etwa 20 Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. 54 Menschen, darunter Kleinkinder und Ältere, sowie Haustiere mussten evakuiert wurden evakuiert.

Die Kameraden der Feuerwehr hatten bei den Löscharbeiten indes nicht nut mit der starken Rauchentwicklung zu kämpfen, sondern auch einer beschädigten Wasserleitung, die den Kellere flutete. Am Abend erklärte dann ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums: Das Feuer ist gelöscht.