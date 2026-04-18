74-Jähriger stirbt bei Feuer in Aschaffenburger Mehrfamilienhaus
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Von Charlotte Haft
Aschaffenburg - Ein 74 Jahre alter Mann ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Aschaffenburg am Samstagnachmittag ums Leben gekommen.
Fünf weitere Bewohner konnten laut Polizei mit zum Teil leichten Verletzungen von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden.
Der 74-Jährige wurde den Angaben zufolge leblos in der Erdgeschosswohnung des Hauses in der Scheffelstraße gefunden.
Ein hinzugerufener Notarzt konnte demnach nur noch den Tod feststellen. Warum das Feuer ausbrach und wie hoch der Schaden ist, blieb zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.
Titelfoto: Ralf Hettler/dpa