74-Jähriger stirbt bei Feuer in Aschaffenburger Mehrfamilienhaus

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Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Aschaffenburg ist am Samstagnachmittag ein 74 Jahre alter Bewohner ums Leben gekommen.

Von Charlotte Haft

Aschaffenburg - Ein 74 Jahre alter Mann ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Aschaffenburg am Samstagnachmittag ums Leben gekommen.

Fünf Bewohner konnte die Feuerwehr in Sicherheit bringen. Der 74-Jährige wurde tot in der Erdgeschosswohnung aufgefunden.
Fünf Bewohner konnte die Feuerwehr in Sicherheit bringen. Der 74-Jährige wurde tot in der Erdgeschosswohnung aufgefunden.  © Ralf Hettler/dpa

Fünf weitere Bewohner konnten laut Polizei mit zum Teil leichten Verletzungen von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden.

Der 74-Jährige wurde den Angaben zufolge leblos in der Erdgeschosswohnung des Hauses in der Scheffelstraße gefunden.

Ein hinzugerufener Notarzt konnte demnach nur noch den Tod feststellen. Warum das Feuer ausbrach und wie hoch der Schaden ist, blieb zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.

Titelfoto: Ralf Hettler/dpa

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