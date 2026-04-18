74-Jähriger stirbt bei Feuer in Aschaffenburger Mehrfamilienhaus

Aschaffenburg - Ein 74 Jahre alter Mann ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Aschaffenburg am Samstagnachmittag ums Leben gekommen.

Fünf Bewohner konnte die Feuerwehr in Sicherheit bringen. Der 74-Jährige wurde tot in der Erdgeschosswohnung aufgefunden. © Ralf Hettler/dpa

Fünf weitere Bewohner konnten laut Polizei mit zum Teil leichten Verletzungen von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden.

Der 74-Jährige wurde den Angaben zufolge leblos in der Erdgeschosswohnung des Hauses in der Scheffelstraße gefunden.