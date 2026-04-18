Feuer auf Grundstück: Jetzt ermittelt die Kripo

Nordhausen - In Bielen, einem Ortsteil von Nordhausen, hat am Samstagmorgen ein Holzschuppen gebrannt. Neben der Berufsfeuerwehr waren mehrere Freiwillige Feuerwehren ausgerückt.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen verhindern. © Silvio Dietzel/Feuerwehr

Laut Polizeiangaben war das Feuer gegen 6 Uhr auf einem Grundstück in der Speicherstraße ausgebrochen.

Die Flammen drohten in der Folge, auf eine Garage und ein Nachbargebäude überzugreifen, doch die Freiwilligen Feuerwehren aus Bielen, Sundhausen, Steinbrücken, Nordhausen-Mitte und die Berufsfeuerwehr Nordhausen konnten eine Ausbreitung des Brands verhindern.

Zur Ursache des Feuers gibt es den Angaben nach noch keine Informationen.