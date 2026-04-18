Feuer auf Grundstück: Jetzt ermittelt die Kripo
Nordhausen - In Bielen, einem Ortsteil von Nordhausen, hat am Samstagmorgen ein Holzschuppen gebrannt. Neben der Berufsfeuerwehr waren mehrere Freiwillige Feuerwehren ausgerückt.
Laut Polizeiangaben war das Feuer gegen 6 Uhr auf einem Grundstück in der Speicherstraße ausgebrochen.
Die Flammen drohten in der Folge, auf eine Garage und ein Nachbargebäude überzugreifen, doch die Freiwilligen Feuerwehren aus Bielen, Sundhausen, Steinbrücken, Nordhausen-Mitte und die Berufsfeuerwehr Nordhausen konnten eine Ausbreitung des Brands verhindern.
Zur Ursache des Feuers gibt es den Angaben nach noch keine Informationen.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Neben Polizei und Rettungsdienst waren rund 40 Kameraden der Feuerwehr im Einsatz.
Titelfoto: Silvio Dietzel/Feuerwehr