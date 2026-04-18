Dunkle Rauchwolke über Regensburg: Hoher Schaden bei Großbrand

Regensburg - Eine Lagerhalle in Regensburg ist ausgebrannt. Die Ermittler schätzen die Höhe des Schadens auf einen mittleren sechsstelligen Betrag, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Dichter Qualm über Regensburg: Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. © Vifogra / Reporter-Team Moller-Schuh

"Das ist ein Brand in einer größeren Lagerhalle, bei einem Rohstoffverwerter oder quasi Schrotthändler", sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle.

Die Rettungskräfte wurden am Freitag gegen 19 Uhr zum Brandort an der Dieselstraße alarmiert.

Feuerwehrleute legten Schläuche mit bis zu 700 Metern Länge, um ausreichend Wasser für die Löscharbeiten zu haben. Die Einsatzkräfte waren auch am Samstagmorgen noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Die Feuerwehr rechnete damit, dass der Einsatz das ganze Wochenende dauern wird. Das Gebäude sei nach dem Brand einsturzgefährdet.

Laut Polizei waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs noch drei Arbeiter in der Halle. Sie hätten das Gebäude rechtzeitig verlassen können und seien unverletzt.