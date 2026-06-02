80-Jähriger setzt beim Unkrautjäten Wohnmobil in Brand

Dielheim - Ein Senior (80) hat am Montagmittag bei Gartenarbeiten im Rhein-Neckar-Kreis versehentlich einen größeren Brand ausgelöst. Die Flammen zerstörten ein Wohnmobil und beschädigten angrenzende Wohnhäuser.

Das Wohnmobil brannte vollständig aus. © Priebe/pr-video

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 12.45 Uhr in der Straße "Im Weissbaum". Der 80-Jährige war gerade dabei, Unkraut auf seinem Grundstück mit einem Gasbrenner abzuflammen.

Dabei geriet das Feuer außer Kontrolle und sprang auf dort gelagerten Unrat und anschließend auf ein geparktes Wohnmobil über.

Die Feuerwehr konnte ein direktes Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Wohnhäuser zwar verhindern, dennoch wurden die Gebäude durch die enorme Hitze beschädigt.

Zu ihrer eigenen Sicherheit mussten die Anwohner ihre Häuser während des Löscheinsatzes vorübergehend verlassen. Der entstandene Sachschaden an dem Wohnmobil und den Gebäuden wird nach ersten polizeilichen Schätzungen auf rund 50.000 Euro geschätzt.