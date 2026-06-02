Mehrere Autos in Flammen: Polizei prüft Brandstiftung in Bonn
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Von Paul Schiffgens
Bonn - Mehrere parkende Autos sind in Bonn in der Nacht in Brand geraten.
Gegen 2.20 Uhr meldeten Anwohner in Bad Godesberg einen Knall und ein brennendes Auto, wie ein Polizeisprecher mitteilte.
Das Feuer sei daraufhin auch auf zwei weitere in der Honnefer Straße parkende Autos übergegriffen.
Die Feuerwehr konnte den Brand nach einiger Zeit löschen. Verletzt wurde niemand.
Die Kriminalpolizei ermittelt die Brandursache. Auch Brandstiftung wird als mögliche Ursache geprüft.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa