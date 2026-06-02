Mehrere Autos in Flammen: Polizei prüft Brandstiftung in Bonn

Bonn - Mehrere parkende Autos sind in Bonn in der Nacht in Brand geraten.

Die Feuerwehr war in der Nacht im Einsatz, nachdem mehrere Autos in Bonn plötzlich in Flammen standen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Gegen 2.20 Uhr meldeten Anwohner in Bad Godesberg einen Knall und ein brennendes Auto, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Das Feuer sei daraufhin auch auf zwei weitere in der Honnefer Straße parkende Autos übergegriffen.