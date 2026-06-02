Dicke Rauchschwaden schlagen aus Dachgeschoss: Zwei Verletzte!

Stendal - Blaulicht und Sirenen im Norden Sachsen-Anhalts : Am Montagnachmittag brannte eine Wohnung in Stendal.

Die Feuerwehr rückte zu einem Brand in Stendal aus. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Gegen 15 Uhr wurde der Rettungsleitstelle gemeldet, dass eine Wohnung in der Clara-Zetkin-Straße Feuer gefangen hatte.

Vor Ort schlugen den Einsatzkräften bereits dicke Rauchschwaden aus der Wohnung im Dachgeschoss entgegen, teilte das Polizeirevier Stendal am Dienstag mit.

Den Grund fanden die Kameraden der Feuerwehr auch schnell: Der Qualm ging von einer durchgeschmorten Heizplatte und einer elektrischen Zigarette aus.

Die beiden Bewohner im Alter von 22 und 34 Jahren hatten sich zwar selbstständig in Sicherheit bringen können, wurden aber dennoch leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.