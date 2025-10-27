84-Jährige entkommt Flammeninferno knapp - Großeinsatz der Feuerwehr

Berlin - In der Nacht zum Montag hat in Perleberg (Landkreis Prignitz) eine Doppelhaushälfte gebrannt.

Es waren rund 60 Feuerwehrleute im Einsatz. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Die Haushälfte ist für die 84 Jahre alte Bewohnerin nach dem Brand nicht mehr bewohnbar, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Die 84-Jährige sei unverletzt mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht worden – so auch die 78 Jahre alte Bewohnerin der angrenzenden Doppelhaushälfte.

Der Polizei zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 120.000 Euro.

Im Dachstuhl des Hauses im Ulmenhof nahe der Bundesstraße 189 war nach Angaben der Polizei ein Feuer entfacht. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass es auf die angrenzende Doppelhaushälfte übergreift.