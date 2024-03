90-Jähriger bei Wohnungsbrand verstorben: Stadt trauert um Ehrenbürger

Annaberg-Buchholz - Große Trauer nach einem Wohnungsbrand am gestrigen Mittwochabend in Annaberg-Buchholz ( Erzgebirge ) . Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Verstorbenen um den ehemaligen Wehrleiter und Ehrenbürger Helmut Schramm (†90).

Unter den Feuerwehrleuten herrscht noch immer Fassungslosigkeit. (Symbolbild) © dpa/Boris Rössler

Gegen 19.35 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in einem Reihenhaus in der Wolkensteiner Straße gerufen.



Wie die Polizei mitteilte, hatte eine andere Bewohnerin des Hauses eine Rauchentwicklung bemerkt, die Rettungskräfte verständigt und sich unverletzt in Sicherheit gebracht.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden schließlich den leblosen Helmut Schramm in seiner Wohnung. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Der Brand konnte umgehend gelöscht werden. Informationen zur Schadenshöhe liegen aktuell noch nicht vor.

Ein Brandursachenermittler der Chemnitzer Kriminalpolizei untersucht am heutigen Donnerstag die Brandwohnung. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand ist am wahrscheinlichsten von einem technischen Defekt an einem elektrischen Gerät auszugehen.