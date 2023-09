900 Schweine sterben in Flammeninferno: Brand verursacht Millionenschaden

Pfeffenhausen - Ein Feuer hat in einer Scheune in Niederbayern mindestens 900 Schweine getötet und einen Millionenschaden verursacht.

Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass Hunderte Schweine dem Feuer zum Opfer fielen. (Symbolbild) © Stefan Rampfel/dpa

In der Nacht auf Sonntag brach in einem landwirtschaftlichen Betrieb im Pfeffenhausener Ortsteil Oberhornbach (Landkreis Landshut) ein Feuer aus, teilte die Polizei mit.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Scheune, in der Hopfen gelagert wurde, bereits in Vollbrand. Dann breiteten sich die Flammen auf den angrenzenden Stall aus, in dem 1000 Schweine gehalten wurde.

Die Tiere konnte nicht mehr gerettet werden und wurden unter der einstürzenden Dachkonstruktion begraben. Ein weiterer Stall mit mehreren Hundert Schweinen konnte durch die Feuerwehr vor dem Inferno bewahrt werden.

Menschen wurden beim Brand nicht verletz, erklärte die Polizei am Sonntag. Tierärzte des Landratsamtes Landshut kümmerten sich vor Ort um die überlebenden Schweine.