A7 stundenlang gesperrt! Brennende Lkw-Anhänger sorgen für Verkehrschaos
Bispingen - Nichts ging mehr! Die A7 musste am Dienstag im Landkreis Heidekreis gleich zweimal für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Grund waren brennende Lastwagen.
Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war zunächst der Anhänger eines Sattelzuges gegen 17 Uhr in Brand geraten.
Der 29 Jahre alte Fahrer, der in Richtung Hannover unterwegs war, konnte das Gespann gerade noch rechtzeitig in der Ausfahrt zur Tank- und Rastanlage Lüneburger Heide abkoppeln. Anschließend brannte es vollständig aus.
Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die A7 in beide Richtungen voll gesperrt werden. Nach rund 45 Minuten konnte die Fahrbahn in Richtung Hamburg wieder freigegeben werden, in Richtung Süden blieb sie noch bis 19.30 Uhr bestehen.
Einige Stunden später, gegen 23.20 Uhr, brannte es erneut, dieses Mal in Höhe der Anschlussstelle Soltau-Süd. Ein Auflieger eines Gefahrguttransportes, der mit rund 50 Tonnen Lithiumbatterien beladen war, stand in Flammen.
Polizei geht von technischen Defekten aus
Das Feuer beschränkte sich auf das Fahrgestell des Anhängers und konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr eingedämmt werden. Der 30 Jahre alte Lkw-Fahrer erlitt beim Abkoppeln des Anhängers eine Rauchvergiftung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.
Auch hier war die A7 zunächst in beide Richtungen voll gesperrt. In Richtung Hamburg konnte die Sperrung erneut nach rund 45 Minuten aufgehoben werden, in Richtung Hannover war dies gegen 1.30 Uhr der Fall.
Die Sperrungen sorgten für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen. In beiden Fällen dauern die Bergungs- und Reinigungsarbeiten noch an. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von technischen Defekten aus.
Titelfoto: Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Hanstedt