A7 stundenlang gesperrt! Brennende Lkw-Anhänger sorgen für Verkehrschaos

Bispingen - Nichts ging mehr! Die A7 musste am Dienstag im Landkreis Heidekreis gleich zweimal für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Grund waren brennende Lastwagen.

Ein Anhänger eines Sattelzuges ist auf der A7 bei Bispingen ausgebrannt. © Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Hanstedt

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war zunächst der Anhänger eines Sattelzuges gegen 17 Uhr in Brand geraten.

Der 29 Jahre alte Fahrer, der in Richtung Hannover unterwegs war, konnte das Gespann gerade noch rechtzeitig in der Ausfahrt zur Tank- und Rastanlage Lüneburger Heide abkoppeln. Anschließend brannte es vollständig aus.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die A7 in beide Richtungen voll gesperrt werden. Nach rund 45 Minuten konnte die Fahrbahn in Richtung Hamburg wieder freigegeben werden, in Richtung Süden blieb sie noch bis 19.30 Uhr bestehen.

Einige Stunden später, gegen 23.20 Uhr, brannte es erneut, dieses Mal in Höhe der Anschlussstelle Soltau-Süd. Ein Auflieger eines Gefahrguttransportes, der mit rund 50 Tonnen Lithiumbatterien beladen war, stand in Flammen.