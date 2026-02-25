Hotelgast duscht, dann muss plötzlich die Feuerwehr anrücken

Pfaffenhofen an der Ilm - Ein Hotelgast hat beim Duschen in Oberbayern einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Ein Gast genoss die Dusche in seinem Hotel so sehr, dass die Feuerwehr anrücken musste. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Wie die Polizei mitteilte, duschte der 23-Jährige am Dienstagabend so lange und so heiß, dass durch den Wasserdampf der Brandmelder in seinem Hotelzimmer in Pfaffenhofen an der Ilm aktiviert wurde.

Die Feuerwehr rückte daraufhin gegen 23.15 Uhr mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften in der Moosburger Straße an.