Milchtanker kommt frisch aus der Werkstatt und fängt Feuer: Wurde bei der Reparatur etwas übersehen?

Löbau - Blaulicht am Abend, mitten in der Stadt. Im ostsächsischen Löbau im Landkreis Görlitz musste am späten Dienstag die Feuerwehr ausrücken.

Der Tanker-Fahrer hatte seinen Laster im Griff, reagierte schnell und konnte so wohl einen größeren Brand verhindern. © xcitepress/Philipp Grohmann

Gegen 22.35 Uhr war Qualm aus dem Bereich des Motorraums eines Milchtankers auf der August-Bebel-Straße gemeldet worden.

Wie Polizeisprecher Stefan Heiduck (34) auf TAG24-Anfrage mitteilte, bekam der Brummi-Fahrer den Schaden rechtzeitig mit und habe geistesgegenwärtig mit dem Löschen begonnen.

Die Bebel-Straße, unweit des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, wurde während des Einsatzes voll gesperrt. Verletzt wurde niemand.

Warum es plötzlich zu qualmen begann, ist noch unklar. Bilder zeigen allerdings, wie ein Kamerad der Löbauer Feuerwehr eine verkohlte Decke oder Plane unterhalb des Führerhauses des Lasters hervorholt.