Milchtanker kommt frisch aus der Werkstatt und fängt Feuer: Wurde bei der Reparatur etwas übersehen?
Löbau - Blaulicht am Abend, mitten in der Stadt. Im ostsächsischen Löbau im Landkreis Görlitz musste am späten Dienstag die Feuerwehr ausrücken.
Gegen 22.35 Uhr war Qualm aus dem Bereich des Motorraums eines Milchtankers auf der August-Bebel-Straße gemeldet worden.
Wie Polizeisprecher Stefan Heiduck (34) auf TAG24-Anfrage mitteilte, bekam der Brummi-Fahrer den Schaden rechtzeitig mit und habe geistesgegenwärtig mit dem Löschen begonnen.
Die Bebel-Straße, unweit des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, wurde während des Einsatzes voll gesperrt. Verletzt wurde niemand.
Warum es plötzlich zu qualmen begann, ist noch unklar. Bilder zeigen allerdings, wie ein Kamerad der Löbauer Feuerwehr eine verkohlte Decke oder Plane unterhalb des Führerhauses des Lasters hervorholt.
Milchtanker kam frisch aus der Werkstatt
Laut Polizei sei der Tanker gerade frisch in der Werkstatt gewesen. Die Vermutung liege nahe, dass der Brand in Verbindung mit der Reparatur stehe, besagte Plane oder Decke womöglich vergessen wurde und Feuer fing.
Der Laster sei trotz des Schadens noch fahrbereit gewesen. Sicherheitshalber habe man sich am Abend aber dazu entschieden, den Lkw vorerst stehenzulassen.
Das betroffene Transport-Unternehmen wollte sich zum Vorfall gegenüber TAG24 nicht äußern.
Titelfoto: xcitepress/Philipp Grohmann