Sieben Meter hohe Flammen! Zerstörte Gasleitung sorgt für Wohnungs-Evakuierung

Bad Segeberg - Gas-Alarm mitten im Wohngebiet! Am Mittwochnachmittag schrillten in Bad Segeberg die Sirenen. Der Grund: Gasaustritt und meterhohe Flammen.

In Bad Segeberg wurde am Mittwoch eine Gasleitung beschädigt. Die Folge waren bis zu sieben Meter hohe Flammen. © Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg

Gegen 13.18 Uhr wurden die Einsatzkräfte in den Fliederweg gerufen. Wie die Feuerwehr mitteilte, habe ein Bagger eine Gasleitung bei Abbrucharbeiten beschädigt. Die Folge: Gas strömte aus.

Daraus entwickelte sich ein kontrolliertes, aber deutlich sichtbares Flammenbild. Neben der Feuerwehr sei auch die Polizei im Einsatz gewesen. Die Beamten sorgten sofort dafür, dass umliegende Wohngebäude evakuiert wurden, um Schlimmeres zu verhindern.

Während Atemschutztrupps mit zwei C-Rohren gegen die Flammen kämpften, liefen parallel umfangreiche Mess- und Kontrollmaßnahmen. Zeitweise erreichten die Flammen sogar eine Höhe von fünf bis sieben Metern!

