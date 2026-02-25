Sieben Meter hohe Flammen! Zerstörte Gasleitung sorgt für Wohnungs-Evakuierung
Bad Segeberg - Gas-Alarm mitten im Wohngebiet! Am Mittwochnachmittag schrillten in Bad Segeberg die Sirenen. Der Grund: Gasaustritt und meterhohe Flammen.
Gegen 13.18 Uhr wurden die Einsatzkräfte in den Fliederweg gerufen. Wie die Feuerwehr mitteilte, habe ein Bagger eine Gasleitung bei Abbrucharbeiten beschädigt. Die Folge: Gas strömte aus.
Daraus entwickelte sich ein kontrolliertes, aber deutlich sichtbares Flammenbild. Neben der Feuerwehr sei auch die Polizei im Einsatz gewesen. Die Beamten sorgten sofort dafür, dass umliegende Wohngebäude evakuiert wurden, um Schlimmeres zu verhindern.
Während Atemschutztrupps mit zwei C-Rohren gegen die Flammen kämpften, liefen parallel umfangreiche Mess- und Kontrollmaßnahmen. Zeitweise erreichten die Flammen sogar eine Höhe von fünf bis sieben Metern!
Gasaustritt und Feuer in Bad Segeberg: Verletzt wurde niemand
Eine angrenzende, bereits in Mitleidenschaft gezogene Hecke musste aufgrund der enormen Hitzeentwicklung zudem gekühlt werden. Gegen 15.30 Uhr konnte nach Freilegung der beschädigten Leitung durch einen Minibagger der Gasaustritt schließlich gestoppt werden.
Knapp eine halbe Stunde später konnte auch die Feuerwehr ihren Einsatz beenden. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand. Dank des schnellen Eingreifens aller Einsatzkräfte, konnte Schlimmeres verhindert werden.
Die Rosenstraße war während des Einsatzes in Höhe der Efeustraße sowie auf der gegenüberliegenden Seite in Höhe der Burgfeldstraße komplett für Fahrzeuge und Fußgänger gesperrt.
Titelfoto: Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg