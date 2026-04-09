A72 nach Lkw-Brand voll gesperrt: 130.000 Euro Schaden

Plauen - Die A72 bei Plauen ( Vogtland ) musste am Mittwoch wegen eines Feuerwehreinsatzes in Fahrtrichtung Hof voll gesperrt werden.

Auf der A72 geriet am Mittwoch ein Laster in Brand. © Stadt Plauen

Gegen 15.45 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Plauen sowie die Feuerwehren aus Weischlitz und Oelsnitz auf die A72 alarmiert. Dort war kurz vor der Abfahrt Großzöbern offenbar wegen eines technischen Defekts ein Laster in Brand geraten.

Der Fahrer wurde nicht verletzt.

"Da für die Löscharbeiten große Mengen Wasser benötigt werden, wurde im weiteren Verlauf zusätzlich ein Tanklöschfahrzeug nachgefordert", teilte die Stadt Plauen mit.