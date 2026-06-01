Brandstiftung in Krankenhaus? Mehrere Verletzte nach Feuer in Eisenhüttenstadt

Eisenhüttenstadt - Wegen eines Feuers in einem Krankenhaus in Eisenhüttenstadt mussten am Sonntagabend etwa 20 Menschen von einer Station evakuiert werden.

Die Feuerwehr musste am Sonntagabend einen Brand im Städtischen Krankenhaus Eisenhüttenstadt löschen. (Archivfoto) © Patrick Pleul/dpa

"Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitten drei Personen Rauchgasvergiftungen", sagte ein Sprecher der Polizei.

Der Brand soll in einem Zimmer entstanden sein. Die Polizei ließ das Zimmer durch Kriminaltechniker untersuchen.

Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen, die betroffene Station muss vorerst aber noch wegen der notwendigen Aufräumarbeiten geschlossen bleiben.

Der entstandene Sachschaden in dem Städtischen Krankenhaus in der Friedrich-Engels-Straße wird auf 50.000 Euro geschätzt.