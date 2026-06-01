Brandstiftung in Krankenhaus? Mehrere Verletzte nach Feuer in Eisenhüttenstadt
Von Wilhelm Pischke, Thorsten Meiritz
Eisenhüttenstadt - Wegen eines Feuers in einem Krankenhaus in Eisenhüttenstadt mussten am Sonntagabend etwa 20 Menschen von einer Station evakuiert werden.
"Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitten drei Personen Rauchgasvergiftungen", sagte ein Sprecher der Polizei.
Der Brand soll in einem Zimmer entstanden sein. Die Polizei ließ das Zimmer durch Kriminaltechniker untersuchen.
Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen, die betroffene Station muss vorerst aber noch wegen der notwendigen Aufräumarbeiten geschlossen bleiben.
Der entstandene Sachschaden in dem Städtischen Krankenhaus in der Friedrich-Engels-Straße wird auf 50.000 Euro geschätzt.
Die Beamten ermitteln nun nach eigenen Angaben gegen einen 41-Jährigen. Dabei soll es sich um einen Patienten der Klinik handeln.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa