Feuer in Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses: Bewohner machen am Fenster auf sich aufmerksam
Bremen - Dichter Rauch stand am Montag über der Glücksburger Straße in Bremen: In einer Tiefgarage unter einem Mehrfamilienhaus ist im Stadtteil Walle ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Personen wurden verletzt.
Kurz vor 15.10 Uhr erreichten mehrere Notrufe die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle. Bereits auf der Anfahrt bot sich den Einsatzkräften ein deutliches Bild der Lage: massive Rauchentwicklung, die weit sichtbar aus dem Bereich des Wohnhauses aufstieg.
Vor Ort zeigte sich dann das volle Ausmaß. In einer Garagenreihe unter dem Gebäude standen zwei Autos und ein Motorrad in Flammen, teilte die Feuerwehr mit.
Der Brandrauch hatte sich bereits komplett durch den Treppenraum des dreigeschossigen Mehrfamilienhauses mit ausgebautem Dachgeschoss ausgebreitet.
Bewohner, die sich noch im Haus befanden, machten an den Fenstern auf sich aufmerksam.
Unter Atemschutz drangen Einsatzkräfte schließlich in das Gebäude vor, um die Menschen aus dem Haus zu befreien. Parallel dazu gingen weitere Trupps mit einem Löschangriff gegen das Feuer in der Garage vor.
Feuer in Bremen: Insgesamt 12 Personen durch Rauchentwicklung verletzt
Insgesamt konnten schließlich drei Personen aus dem Haus gerettet werden. Anschließend wurde das Gebäude vollständig kontrolliert.
Das Feuer selbst wurde zunächst mit zwei Löschrohren eingedämmt und später mithilfe von Schaum endgültig gelöscht.
Zeitgleich sichtete ein Großaufgebot des Rettungsdienstes die zahlreichen Betroffenen. Durch die massive Rauchentwicklung wurden insgesamt 12 Personen verletzt.
Eine Person erlitt eine starke Rauchgasvergiftung und musste umgehend in eine Klinik transportiert werden. Auch vier weitere Betroffene brachte der Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser.
Weshalb die Fahrzeuge in der Garage in Brand geraten sind, teilte die Feuerwehr am Nachmittag nicht mit.
Titelfoto: JOTO