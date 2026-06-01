Feuer in Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses: Bewohner machen am Fenster auf sich aufmerksam

Bremen - Dichter Rauch stand am Montag über der Glücksburger Straße in Bremen : In einer Tiefgarage unter einem Mehrfamilienhaus ist im Stadtteil Walle ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Personen wurden verletzt.

In Bremen sind am Montag mehrere Fahrzeuge in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Dichter Rauch drang aus dem Gebäude. © JOTO

Kurz vor 15.10 Uhr erreichten mehrere Notrufe die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle. Bereits auf der Anfahrt bot sich den Einsatzkräften ein deutliches Bild der Lage: massive Rauchentwicklung, die weit sichtbar aus dem Bereich des Wohnhauses aufstieg.

Vor Ort zeigte sich dann das volle Ausmaß. In einer Garagenreihe unter dem Gebäude standen zwei Autos und ein Motorrad in Flammen, teilte die Feuerwehr mit.

Der Brandrauch hatte sich bereits komplett durch den Treppenraum des dreigeschossigen Mehrfamilienhauses mit ausgebautem Dachgeschoss ausgebreitet.

Bewohner, die sich noch im Haus befanden, machten an den Fenstern auf sich aufmerksam.

Unter Atemschutz drangen Einsatzkräfte schließlich in das Gebäude vor, um die Menschen aus dem Haus zu befreien. Parallel dazu gingen weitere Trupps mit einem Löschangriff gegen das Feuer in der Garage vor.