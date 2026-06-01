Großbrand in Treuenbrietzen gelöscht - Bundesstraße wieder frei

Treuenbrietzen - Nach dem Feuer in einer Lagerhalle in Treuenbrietzen können Verkehrsteilnehmer aufatmen: Der Brand ist gelöscht, die Bundesstraße wieder offen.

Die Lagerhalle an der Bundesstraße 102 am Ortsrand von Treuenbrietzen stammt noch aus DDR-Zeiten und ist rund 1500 Quadratmeter groß. © Julian Stähle

Einsatzkräfte seien weiter vor Ort, um zu kontrollieren, dass sich nicht erneut ein Feuer entzündet, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Die Bundesstraße 102, die in Richtung Treuenbrietzen gesperrt war, wurde nach Angaben der Polizei wieder freigegeben.

Der zwischenzeitlich eingestellte Bahnverkehr zwischen Potsdam und Jüterbog war laut Regionalleitstelle bereits am frühen Sonntagmorgen wieder aufgenommen worden.

Warum der Brand am Samstagnachmittag ausgebrochen ist, war zunächst noch unklar. Der Polizei zufolge hatten Zeugen kurz vor Brandausbruch mehrere Personen in der frei zugänglichen Halle gesehen. Ob es einen Zusammenhang mit dem Brand gibt, sei Gegenstand der Ermittlungen.

Die Regionalleitstelle hatte wegen Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung eine Warnung herausgegeben. Anwohner waren angehalten, das betroffene Gebiet zu meiden, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.