23.04.2026 21:42 Acht Autos brennen in Parkhaus

In einem Parkhaus in Bad Homburg in Hessen haben am Donnerstagabend acht Autos gebrannt.

Von Oliver Pietschmann Bad Homburg - In einem Parkhaus in Bad Homburg haben am Abend acht Autos in Flammen gestanden.

Von einem Fahrzeug ist das Feuer wohl auf mehrere Fotos übergegriffen. © 5VISION.NEWS Das Feuer sei unter Kontrolle, sagte ein Polizeisprecher. Der Brand sei vermutlich von einem Fahrzeug ausgegangen und habe dann auf die anderen Fahrzeuge übergegriffen.