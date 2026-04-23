Acht Autos brennen in Parkhaus

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In einem Parkhaus in Bad Homburg in Hessen haben am Donnerstagabend acht Autos gebrannt.

Von Oliver Pietschmann

Bad Homburg - In einem Parkhaus in Bad Homburg haben am Abend acht Autos in Flammen gestanden.

Von einem Fahrzeug ist das Feuer wohl auf mehrere Fotos übergegriffen.
Von einem Fahrzeug ist das Feuer wohl auf mehrere Fotos übergegriffen.  © 5VISION.NEWS

Das Feuer sei unter Kontrolle, sagte ein Polizeisprecher. Der Brand sei vermutlich von einem Fahrzeug ausgegangen und habe dann auf die anderen Fahrzeuge übergegriffen. 

Die Ursache für das Feuer sei noch unklar.

Verletzt wurde der Polizei zufolge niemand. Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Titelfoto: 5VISION.NEWS

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