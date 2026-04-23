Zugausfälle ab Leipzig: Defekte Bahn sorgt für Feuerwehreinsatz

Otterwisch - Ein Defekt an einem Zug sorgte am frühen Donnerstagnachmittag für einen Feuerwehreinsatz im Landkreis Leipzig. Die Bahnstrecke zwischen Leipzig und Geithain musste voll gesperrt werden.

Rauch trat aus dem Zug aus. Es gab aber kein offenes Feuer. © Sören Müller / Medienportal Grimma

Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei wurden gegen 14.20 Uhr zum Bahnhof der Gemeinde Otterwisch in der Nähe von Grimma gerufen.

Über die Streckeninfo der DB InfraGO wurde bestätigt, dass es dort eine Störung an einer Bremse gab.

Wie TAG24 von vor Ort erfuhr, wurde auch starker Rauch gemeldet. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Bahnhof ankamen, konnten sie jedoch kein offenes Feuer feststellen.

Vermutlich hatte der Defekt am Fahrzeug kurzzeitig für Rauch gesorgt, was wiederum den Notruf ausgelöst hatte.

Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand.