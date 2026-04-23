Großbrand im Landkreis Görlitz: Rauch und Flammen schlagen aus Gewerbepark

Reichenbach (Oberlausitz) - Großfeuer im Landkreis Görlitz . In Reichenbach nahe Löbau brannte es am Donnerstagnachmittag in einer Firma in einem Gewerbepark.

Rauchwolken waberten über Reichenbach. © xcitepress/Philipp Grohmann

Reichenbachs Feuerwehr teilte auf Facebook mit, dass alle zur Verfügung stehenden Einsatzkräfte ausgerückt seien. Gegen 16 Uhr schrillte der Alarm.

Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen wegen der Rauchentwicklung geschlossen zu halten. Über die Warn-App NINA wurde eine Gefahreninformation auch für umliegende Gemeinden herausgegeben.

Die Polizei Görlitz teilte auf TAG24-Anfrage mit, dass der Brand an der Paulsdorfer Straße inzwischen unter Kontrolle sei. Gelöscht werde aber noch immer.

Verletzt worden sei niemand.