Feuer im Fitnessstudio: Mitarbeiterin verursacht Brand in Sauna
59 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Jena - Am Mittwochabend hat es in einem Fitnessstudio in Jena-Göschwitz gebrannt. Die Feuerwehr musste anrücken.
Wie die Polizei am Donnerstag erklärte, war das Feuer gegen 20 Uhr ausgebrochen.
Den Angaben nach wollte eine Mitarbeiterin Holz im Saunaofen nachlegen.
Durch den anschließenden Funkenflug wurde ein Schwelbrand an der Dämmwolle des Daches ausgelöst.
Die Feuerwehr rückte an und musste mehrere Ziegel abtragen, um die Flammen zu löschen. Das Gebäude musste in der Folge evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.
Titelfoto: 123RF/austler