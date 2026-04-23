Feuer im Fitnessstudio: Mitarbeiterin verursacht Brand in Sauna

Jena - Am Mittwochabend hat es in einem Fitnessstudio in Jena-Göschwitz gebrannt. Die Feuerwehr musste anrücken.

Das Fitnessstudio musste nach dem Ausbruch des Feuers evakuiert werden. (Symbolfoto) © 123RF/austler

Wie die Polizei am Donnerstag erklärte, war das Feuer gegen 20 Uhr ausgebrochen.

Den Angaben nach wollte eine Mitarbeiterin Holz im Saunaofen nachlegen.

Durch den anschließenden Funkenflug wurde ein Schwelbrand an der Dämmwolle des Daches ausgelöst.