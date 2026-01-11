Aggressiver Autofahrer rammt Feuerwehrmann bei Einsatz und flüchtet

Blankenburg - Ein Autofahrer hat eine Feuerwehrabsperrung in Blankenburg ( Landkreis Harz ) während eines Einsatzes durchbrochen und dabei einen Feuerwehrmann frontal angefahren und verletzt.

Die Einsatzkräfte machen Fotos von dem Auto und seinen Spuren im Schnee. © Screenshot/Facebook/feuerwehrblankenburg

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben in diesem Moment im Einsatz und hatte dem Rettungsdienst geholfen, eine Wohnungstür zu öffnen.

Nachbarn hatten hinter der verschlossenen Tür eine Person gesehen.

Während des Einsatzes durchbrach demnach ein Autofahrer die Absperrung und fuhr über den Fußweg zwischen den Einsatzfahrzeugen hindurch.

Dabei sei ein Feuerwehrmann frontal von dem Auto erfasst worden.

Außerdem sei er noch vom Fahrer beleidigt worden, warum die "Idioten die Straße sperren" würden.