Feueralarm bei größter deutscher Dönerfabrik

Murr - In einem Kühlraum des Döner-Großproduzenten Birtat in Murr (Kreis Ludwigsburg) ist am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen.

Bei dem Produzenten stieg dichter Rauch empor. © Karsten Schmalz/dpa

Der in einem Kühlhaus entstandene Brand sei inzwischen gelöscht, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzte gab es nicht. Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Schadens sind unklar.

Der Qualm sei so stark gewesen, dass die Feuerwehr die Räume zunächst nicht hatte betreten können, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Polizei war mit mehreren Streifen vor Ort gewesen, die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot angerückt.

Laut dem Geschäftsführer des Unternehmens, Adem Isbir, waren für die Frühschicht drei Mitarbeiter im Dienst gewesen, als sie das Feuer bemerkten. Sie hätten das Gebäude rechtzeitig verlassen.