Feueralarm bei größter deutscher Dönerfabrik
Von Klaas Seißer, Anika von Greve-Dierfeld
Murr - In einem Kühlraum des Döner-Großproduzenten Birtat in Murr (Kreis Ludwigsburg) ist am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen.
Der in einem Kühlhaus entstandene Brand sei inzwischen gelöscht, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzte gab es nicht. Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Schadens sind unklar.
Der Qualm sei so stark gewesen, dass die Feuerwehr die Räume zunächst nicht hatte betreten können, wie ein Polizeisprecher sagte.
Die Polizei war mit mehreren Streifen vor Ort gewesen, die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot angerückt.
Laut dem Geschäftsführer des Unternehmens, Adem Isbir, waren für die Frühschicht drei Mitarbeiter im Dienst gewesen, als sie das Feuer bemerkten. Sie hätten das Gebäude rechtzeitig verlassen.
Birtat ist eigenen Angaben zufolge der größte Dönerfleischproduzent in Deutschland und beschäftigt rund 120 Mitarbeiter. Das Unternehmen stellt pro Tag 25 Tonnen Dönerfleisch her.
Titelfoto: Karsten Schmalz/dpa