Lkw fängt während der Fahrt Feuer: Fahrer muss ins Krankenhaus

Allstedt - Am Donnerstagmorgen wurde ein Transporterfahrer verletzt, weil seine Maschine während der Fahrt zwischen Emseloh und Allstedt Feuer fing.

Im Landkreis Mansfeld-Südharz brannte am Morgen ein Lkw lichterloh. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Oberröblingen

Gegen 6.30 Uhr war der Transporter auf der B86 (Sachsen-Anhalt) unterwegs, als zwischen der Fahrerkabine und dem Anhänger das Feuer ausbrach.

Die genaue Ursache für den Brand ist bislang unklar, teilte das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mit.

Der Fahrer brachte sich in Sicherheit und versuchte noch, den Brand selbst zu löschen, was ihm aber nicht gelang.

Glücklicherweise fuhr zufällig die Feuerwehr Harzgerode an dem Brandort vorbei und griff schnell ein, bevor sie wenig später von den Kameraden der Feuerwehr Oberröblingen unterstützt wurde.

Der Brummifahrer wurde zur medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.