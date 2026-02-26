Lkw fängt während der Fahrt Feuer: Fahrer muss ins Krankenhaus
Allstedt - Am Donnerstagmorgen wurde ein Transporterfahrer verletzt, weil seine Maschine während der Fahrt zwischen Emseloh und Allstedt Feuer fing.
Gegen 6.30 Uhr war der Transporter auf der B86 (Sachsen-Anhalt) unterwegs, als zwischen der Fahrerkabine und dem Anhänger das Feuer ausbrach.
Die genaue Ursache für den Brand ist bislang unklar, teilte das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mit.
Der Fahrer brachte sich in Sicherheit und versuchte noch, den Brand selbst zu löschen, was ihm aber nicht gelang.
Glücklicherweise fuhr zufällig die Feuerwehr Harzgerode an dem Brandort vorbei und griff schnell ein, bevor sie wenig später von den Kameraden der Feuerwehr Oberröblingen unterstützt wurde.
Der Brummifahrer wurde zur medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.
Der Sachschaden an dem Transporter wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Auch die Fahrbahn wurde beschädigt.
Der Brandort blieb auch am Donnerstagnachmittag noch für Aufräumarbeiten gesperrt.
Titelfoto: Bildmontage: Bildmontage: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Oberröblingen