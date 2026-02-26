Gartenlaube brennt lichterloh: Wer hat sie angezündet?
Haldensleben - Blaulicht im Landkreis Börde! Am Mittwochabend brannte eine leer stehende Gartenlaube nieder. Die Polizei sucht nach dem Feuerteufel.
Gegen 18.35 Uhr ging die Meldung ein, dass in der Gänsebreite in Haldensleben (Sachsen-Anhalt) eine Gartenlaube in Flammen steht.
Vor Ort stellte sich heraus, dass der Bungalow seit mehreren Jahren leer stand und nicht umfriedet war.
Wie das Polizeirevier Börde mitteilte, wurden Asbestplatten an der Hütte zerstört und auf dem angrenzenden Feld ausgelegt. Diese sollen in den kommenden Tagen beseitigt werden.
Die Kameraden der Feuerwehr kämpften etwa zwei Stunden mit den Flammen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.
Ein technischer Defekt könne derzeit als Brandursache ausgeschlossen werden, weswegen die Beamten von Brandstiftung ausgehen.
Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Börde, unter der Telefonnummer 03904/4780 oder über das elektronische Polizeirevier zu melden.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Haldensleben