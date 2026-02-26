Gartenlaube brennt lichterloh: Wer hat sie angezündet?

Haldensleben - Blaulicht im Landkreis Börde! Am Mittwochabend brannte eine leer stehende Gartenlaube nieder. Die Polizei sucht nach dem Feuerteufel.

In der Börde brannte am Abend eine Gartenlaube. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Haldensleben

Gegen 18.35 Uhr ging die Meldung ein, dass in der Gänsebreite in Haldensleben (Sachsen-Anhalt) eine Gartenlaube in Flammen steht.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der Bungalow seit mehreren Jahren leer stand und nicht umfriedet war.

Wie das Polizeirevier Börde mitteilte, wurden Asbestplatten an der Hütte zerstört und auf dem angrenzenden Feld ausgelegt. Diese sollen in den kommenden Tagen beseitigt werden.

Die Kameraden der Feuerwehr kämpften etwa zwei Stunden mit den Flammen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.