 1.130

Lagerhalle in Flammen: Bordell evakuiert, Löschwasser gefriert

Im Regensburger Hafengebiet ist eine große Lagerhalle gerät in Brand, ein angrenzendes Bordell musste geräumt werden.

Von Catharina Zelt und Friederike Hauer

Regensburg - Eine große Lagerhalle ist am frühen Mittwochmorgen in Regensburg in Brand geraten.

Die Rauchsäule war weit über die Lagerhalle in Regensburg sichtbar.
Die Rauchsäule war weit über die Lagerhalle in Regensburg sichtbar.  © Vifogra / Reporter-Team Moller-Schuh

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, evakuierten die Kameraden rund zwölf Menschen aus einem angrenzenden Gebäude. Dabei handelte es sich laut Feuerwehr um ein Bordell.

Die Halle am Auweg steht laut Polizei in Vollbrand. Ein Passant, der die Flammen gegen 5 Uhr entdeckte, meldete den Brand. Die Feuerwehr löscht seither mit einem Großaufgebot die Flammen. Einem Sprecher zufolge waren rund 140 Feuerwehrleute am Einsatz beteiligt. Bislang sei ein Mitglied dabei leicht verletzt worden, die Einsatzkraft habe nach ambulanter Behandlung den Dienst jedoch fortgesetzt.

Die Löschwasserversorgung vor Ort stellte die Einsatzkräfte vor eine Herausforderung. Außerdem wurde die extreme Kälte am frühen Morgen zum Problem, da das Wasser am Boden gefror.

Mülltonne brennt: Feuerwehr muss Bewohner mit Drehleiter retten, vier Verletzte
Feuerwehreinsätze Mülltonne brennt: Feuerwehr muss Bewohner mit Drehleiter retten, vier Verletzte

Mitarbeiter des Städtischen Bauhofs wurden daher in den Einsatz involviert, um mit Streusalz ein sichereres Arbeiten der Feuerwehr zu ermöglichen.

Feuer am Hafen in Regensburg: Zwölf Menschen aus Bordell in Sicherheit gebracht

Wegen der extremen Kälte gefriert das Löschwasser an einem Feuerwehrauto.
Wegen der extremen Kälte gefriert das Löschwasser an einem Feuerwehrauto.  © Vifogra / Florian Bock

Am Vormittag war der Brand unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauerten am Nachmittag noch an. Dazu verschaffte sich die Feuerwehr Zutritt zu der teil eingestürztes Halle, um Glutnester zu löschen.

Warum das Feuer in dem Gebäude im Hafengebiet ausbrach, ist bisher unbekannt. Die Polizei bittet Autofahrer, das Gebiet großräumig zu umfahren.

Erstmeldung 8 Uhr, zuletzt aktualisiert 15.04 Uhr

Titelfoto: Vifogra / Reporter-Team Moller-Schuh (2)

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: