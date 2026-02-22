Feuer in Hausflur: Zwei Bewohner im Krankenhaus

Roßwein - Feuerwehreinsatz in Roßwein (Landkreis Mittelsachsen): Am Samstagnachmittag ist es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand gekommen.

Das Feuer war wohl an einer Elektroinstallation im Flur ausgebrochen. © EHL Media/Dietmar Thomas

Wie die Polizei mitteilte, wurde das Feuer in der Lommatzscher Straße gegen 15.15 Uhr gemeldet.

Der Brand war im Hausflur ausgebrochen. Ursache ist nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt an der dort befindlichen ortsfesten Elektroinstallation.

Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen.

"Rettungskräfte brachten zwei Hausbewohner mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus", berichtet eine Polizeisprecherin.