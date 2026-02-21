Gefährliche Stoffe in Freital entdeckt? Feuerwehr rückt in Schutzanzügen aus

Freital (Sachsen): Großeinsatz am Samstag in Freital! Dort rückten mehrere Einsatzkräfte in Schutzanzügen aus, offenbar wurden verdächtige Chemikalien sichergestellt.

Auf dem abgesperrten Bereich war "Dekonplatz" zu lesen, was darauf hindeutet, dass beim Einsatz möglicherweise gefährliche Stoffe beteiligt waren. © Roland Halkasch

Laut TAG24-Informationen soll es gegen 13.40 Uhr in einem Mehrfamilienhaus am Gutshof in Pesterwitz zu einem Großeinsatz gekommen sein, bei dem auch Bewohner ihre Wohnungen zeitweise verlassen mussten.

Beamte entdeckten offenbar eine größere Menge verdächtiger Substanzen, woraufhin die Feuerwehr Freital in Schutzanzügen und unter Atemschutz anrückte.

Auf Bildern ist der weiträumig abgesperrte Bereich zu erkennen, auf dessen Warnschild das Wort "Dekonplatz" mit einem Totenkopf-Symbol zu sehen war - ein Hinweis darauf, dass beim Einsatz möglicherweise gefährliche Stoffe beteiligt waren.